



Бен-Гвир посетит мето убийства охранника мэра Тайбе

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир посетит Тайбе.



Его визит состоится в пятницу, 21 апреля.



Бен-Гвир едет в город после убийства охранника мэра и на фоне роста насилия в арабском секторе.



Ожидается, что по прибытии министр осмотрит место убийства и проведет совещание с полицией.



Напомним, охранник мэра города Тайбе скончался от полученных ран утром после того, как в него выстрелили поздно вечером в четверг.



Полиция заявила, что разыскивает подозреваемых в убийстве, а также проверяет, был ли предполагаемой целью убийства охранник, имя которого не разглашается.



