Новости » Политика
Бен-Гвир посетит мето убийства охранника мэра Тайбе
21.04.2023 12:27 Алина Груднева

Бен-Гвир посетит мето убийства охранника мэра Тайбе

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир посетит Тайбе.

Его визит состоится в пятницу, 21 апреля.

Бен-Гвир едет в город после убийства охранника мэра и на фоне роста насилия в арабском секторе.

Ожидается, что по прибытии министр осмотрит место убийства и проведет совещание с полицией.

Напомним, охранник мэра города Тайбе скончался от полученных ран утром после того, как в него выстрелили поздно вечером в четверг.

Полиция заявила, что разыскивает подозреваемых в убийстве, а также проверяет, был ли предполагаемой целью убийства охранник, имя которого не разглашается.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы