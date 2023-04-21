



Охранник мэра Тайбе застрелен возле дома чиновника

Охранник мэра города Тайбе скончался от полученных ран рано утром в пятницу после того, как боевики выстрелили в него возле дома мэра поздно вечером в четверг.



25-летний мужчина из города Магар был серьезно ранен в результате перестрелки и доставлен в медицинский центр Меир в соседнем Кфар-Сабе, где позже скончался.



Полиция начала расследование убийства, в результате чего число людей в арабских общинах, погибших в результате насильственных инцидентов с начала года, достигло 55, по данным группы кампании против насилия “Инициативы Авраама”. По данным наблюдательного органа, 51 из них были убиты в результате обстрела.



Полиция заявила, что разыскивает подозреваемых в убийстве, а также проверяет, был ли предполагаемой целью убийства охранник, имя которого не разглашается.



Свидетели, на которых ссылается Ynet, сообщили, что двое подозреваемых появились у дома мэра Таqбе и позвали охранника. Он вышел из дома, после чего, по словам свидетелей, подозреваемые открыли огонь и забрали его оружие, и скрылись с места преступления.



Представитель полиции сообщил Ynet, что начальники полиции центрального района находятся на связи с мэром по поводу продолжающегося расследования.



Два месяца назад боевики также открыли огонь по дому Мансура в Тайбе, но тогда никто не пострадал. По сообщению Ynet, полиция еще не произвела арестов в связи с этим инцидентом.



