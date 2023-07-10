



Бен-Гвир – Байдену: Израиль – не еще одна звезда на американском флаге

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прокомментировал критику президентом США Джо Байденом строительства поселений в Иудее и Самарии.



“Президент Байден должен усвоить, что Израиль не является еще одной звездой на американском флаге”, – написал Бен-Гвир в Twitter.



Байден сказал в интервью CNN в субботу, что в коалиционном правительстве Израиля есть одни из “самых экстремистских членов”, которых он видел в Израиле.



“Это не все проблемы Израиля в ПА, но они являются частью проблемы, особенно те лица в кабинете, которые говорят, что палестинцы не имеют права находиться там”, – заявил он.



“В каком смысле я экстремист? Раздавая оружие гражданам Израиля, чтобы они могли защитить себя? В том, что я полностью поддерживаю наших солдат и офицеров?” – ответил на это Бен-Гвир. ”Я приглашаю Байдена совершить поездку по Иерусалиму и Хеврону, чтобы убедиться, что наш экстремизм – это крайняя крайняя, безмерная любовь к Государству Израиль”.

