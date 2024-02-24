



Белый дом о санкциях из-за Навального: это только начало

Белый дом анонсировал больше антироссийских санкций из-за смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



По данным CNN, такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



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"Вы можете ожидать большего от администрации в плане привлечения Кремля к ответственности за смерть Навального", - отметил он.



По словам Кирби, санкции, которые были введены против РФ 23 февраля, являются лишь началом.



Напомним, что накануне Белый дом объявил о введении 500 новых санкций. Они связаны не только со смертью Навального, но и с российской агрессией в Украине.