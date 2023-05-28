



Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против сенатора США Грэма

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора от Республиканской партии США Линдси Грэма, сообщают российские СМИ.



"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян", — говорится в сообщении ведомства.



Следователи должны дать правовую оценку словам Грэма о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России. Ранее в Сети появилась видеозапись встречи сенатора с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой он назвал смерть россиян "самой удачной" тратой денег властями США в рамках оказания помощи Украине.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание американского политика, напомнив, что США до Второй мировой войны активно поддерживали нацистский режим, вкладывая в экономику Германии существенные средства. В итоге эти «инвестиции» привели к крупнейшей войне в мире и Холокосту.