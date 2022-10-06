



БАГАЦ рассмотрит жалобу партии "Балад"

Сегодня, в четверг, БАГАЦ рассмотрит жалобу, поданной партией "Балад"на решение Центральной избирательной комиссии об отстранении партии от участия в выборах в Кнессет.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Напомним, что Центральная избирательная комиссия большинством голосов приняла решение отстранить партию "Балад" от участия в предстоящих выборах в Кнессет. При этом юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара рекомендовала ЦИК не препятствовать участию партии "Балад" в выборах.