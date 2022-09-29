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"Балад" отстранили от участия в выборах
29.09.2022 17:35 Ольга Белозерова

"Балад" отстранили от участия в выборах

Центральная избирательная комиссия большинством голосов приняла решение отстранить партию "Балад" от участия в предстоящих выборах в Кнессет.

Об этом сообщает "Аруц Шева". 

При этом юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара рекомендовала ЦИК не препятствовать участию партии "Балад" в предстоящих выборах в Кнессет. 

По данным Times of Israel, девять членов комиссии проголосовали "за", и пять проголосовали "против", поэтому "Балад" в настоящее время выбывает из гонки. Отмечается, что представители правых партий не участвовали в голосовании.

Однако ожидается, что партия подаст апелляцию на это решение в БАГАЦ, как это уже делалось ранее.

"Я действительно не понимаю, почему мы снова здесь, с "Баладом" и несколькими исками, которые уже были рассмотрены в БАГАЦе", - заявил Центральной избирательной комиссии перед голосованием глава партии Сами Абу Шхаде.

ЦИК Израиля рассмотрел вопрос дисквалификации не только партии "Балад", но и партии РААМ. Центральная избирательная комиссия проголосовала за отклонение двух петиций об отстранении РААМ от участия в выборах. 

Ранее в "Ликуде" раскритиковали попытки дисквалификации арабских партий, назвав это "политическим цирком". 

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