



"Балад" отстранили от участия в выборах

Центральная избирательная комиссия большинством голосов приняла решение отстранить партию "Балад" от участия в предстоящих выборах в Кнессет.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



При этом юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара рекомендовала ЦИК не препятствовать участию партии "Балад" в предстоящих выборах в Кнессет.



По данным Times of Israel, девять членов комиссии проголосовали "за", и пять проголосовали "против", поэтому "Балад" в настоящее время выбывает из гонки. Отмечается, что представители правых партий не участвовали в голосовании.



Однако ожидается, что партия подаст апелляцию на это решение в БАГАЦ, как это уже делалось ранее.



"Я действительно не понимаю, почему мы снова здесь, с "Баладом" и несколькими исками, которые уже были рассмотрены в БАГАЦе", - заявил Центральной избирательной комиссии перед голосованием глава партии Сами Абу Шхаде.



ЦИК Израиля рассмотрел вопрос дисквалификации не только партии "Балад", но и партии РААМ. Центральная избирательная комиссия проголосовала за отклонение двух петиций об отстранении РААМ от участия в выборах.



Ранее в "Ликуде" раскритиковали попытки дисквалификации арабских партий, назвав это "политическим цирком".