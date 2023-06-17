



Азербайджан прекратит выдавать визы иранцам в аэропортах

Начиная с 23 июня 2023 года, Азербайджан прекращает выдачу виз гражданам Ирана в своих международных аэропортах. Такую информацию со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане распространил портал APA.az.



"Граждан Ирана, которые посетят Азербайджан, просят заранее получить электронную визу ASAN или визу в Генеральном консульстве Азербайджана в Тебризе", – пишет издание. “Также еще раз сообщается, что сухопутные границы Азербайджана и Ирана закрыты”.



С началом нынешнего 2023 года отношения между обеими странами находятся в критическом состоянии.



27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение. Начальника службы безопасности учреждения застрелили, еще двоих сотрудников ранили. Как следствие, 30 января Азербайджан обвинил Иран в необеспечении безопасности дипломатов и эвакуировал свое посольство из Ирана.



В марте в Азербайджане “разоблачили иранскую шпионскую сеть". Тогда же официальный Баку заявлял о слишком сильном приближении военного самолета из Ирана к границе с Азербайджаном.



При этом Азербайджан критикует Иран за поддержку армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе, а Иран выражает недовольство сближением Азербайджана с Израилем.

