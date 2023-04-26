



Анкара выдвинула предложение относительно войны в Украине

Кровопролитную войну в Украине необходимо прекратить и в течение пяти лет вести мирные переговоры.



По данным "Анадолу", такое заявление сделал представитель президента Турции Ибрагим Калин.



"Давайте приложим максимум усилий для прекращения войны в Украине. Продолжение этой войны и расширение ее рамок угрожают глобальным бедствием. Важно остановить эту войну и предпочесть дипломатию", - сказал он.



По словам Калина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов взять на себя роль посредника. Он подчеркнул, что нельзя допустить гибели еще десятков тысяч человек в Украине.



"Вместо того чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, остановим кровопролитие. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", - отметил он.



