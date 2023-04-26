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Анкара выдвинула предложение относительно войны в Украине
26.04.2023 19:06 Алина Груднева

Анкара выдвинула предложение относительно войны в Украине

Кровопролитную войну в Украине необходимо прекратить и в течение пяти лет вести мирные переговоры.

По данным "Анадолу", такое заявление сделал представитель президента Турции Ибрагим Калин.

"Давайте приложим максимум усилий для прекращения войны в Украине. Продолжение этой войны и расширение ее рамок угрожают глобальным бедствием. Важно остановить эту войну и предпочесть дипломатию", - сказал он.

По словам Калина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов взять на себя роль посредника. Он подчеркнул, что нельзя допустить гибели еще десятков тысяч человек в Украине.

"Вместо того чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, остановим кровопролитие. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", - отметил он.

 

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