Новости » Политика
Амсалем отказался от поста министра финансов
27.12.2022 20:24 Аркадий Бочаровский

Амсалем отказался от поста министра финансов

Покинув встречу с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу, депутат Дуди Амсалем объявил , что он не примет должность в следующем правительстве и останется обычным депутатом. Во время встречи Нетаниягу попытался предложить Амсалему расширенный финансовый портфель - но тот отказался.

"Я только что покинул встречу с Биньямином Нетаниягу, на которой он дал мне понять, что я не буду занимать пост министра юстиции или спикера Кнессета. В конечном итоге я стану полноправным членом Кнессета - как я и обещал заранее", - написал Амсалем в Твиттере. "К сожалению, такова цена, которую приходится платить за верность и следование принципам"

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы