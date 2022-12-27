



Амсалем отказался от поста министра финансов

Покинув встречу с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу, депутат Дуди Амсалем объявил , что он не примет должность в следующем правительстве и останется обычным депутатом. Во время встречи Нетаниягу попытался предложить Амсалему расширенный финансовый портфель - но тот отказался.



"Я только что покинул встречу с Биньямином Нетаниягу, на которой он дал мне понять, что я не буду занимать пост министра юстиции или спикера Кнессета. В конечном итоге я стану полноправным членом Кнессета - как я и обещал заранее", - написал Амсалем в Твиттере. "К сожалению, такова цена, которую приходится платить за верность и следование принципам"