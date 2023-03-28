



Амихай Шикли: ликудник в управлении аэропортов взял в заложники народ Израиля



Министр диаспоры и министр социального равенства Амихай Шикли атаковал председателя комитета работников Управления аэропортов и члена Ликуда Пинхаса Идана.



Идан утром 27 марта в прямом эфире отдал телефонное распоряжение о прекращении вылетов из Израиле после остановки экономики, объявленной председателем Гистадрута Арноном Бар-Давидом.



Шикли написал: “Пинхас Идан - Тем, кто берет граждан Израиля в заложники, говорит “никто не вылетит из Израиля”, нет места в движении Ликуд, либеральном национальном движении, которое работает для граждан и не использует их в качестве политических разменных монет. Положите ключи на стол сегодня. Спасибо”.