Алиев поднял флаг Азербайджана в Степанакерте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг в Степанакерте, который перешел под полный контроль республики после операции в Нагорном Карабахе.



Соответствующее фото распространила его пресс-служба.

Ilham Aliyev has raised the National Flag of the Republic of Azerbaijan at the Sarsang reservoir. pic.twitter.com/wx11qK05MF