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Адвокат озвучил прогноз о том, что может ждать Гиркина
04.02.2024 16:22 Алина Груднева

Адвокат озвучил прогноз о том, что может ждать Гиркина

Бывший российский офицер и террорист Игорь Гиркин (Стрелков), отбывающий наказание в российском СИЗО, может быть отправлен из колонии "добровольцем", чтобы воевать против Украины.

По данным российского издания BRIEF, об этом рассказал его адвокат Александр Молохов.

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"Игорь Иванович неоднократно говорил, что хочет пойти на фронт. Другое дело, что для него создавали такие условия - провокационные, оскорбительные, что он не мог попасть на фронт", - сказал Молохов.

По словам адвоката, он не исключает возможности получения Гиркиным, у которого "есть политическое будущее и перспективы", условно-досрочного освобождения. 

Ранее Гиркин  выразил опасения, что его могут устранить точно так же, как экс-лидера "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

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