



Гиркин: Для меня на Земле нет места – "амнистируют" так, как и Повара

Бывший российский офицер и террорист Игорь Гиркин (Стрелков), находясь в российском СИЗО, выразил опасения повторить судьбу экс-лидера "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе.



В интервью изданию "Baza" Гиркин отметил, что его арест связан с внешней и внутренней нестабильностью в России и чувством у власти своего шаткого положения.



"Мой арест произошел месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я боюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так, как и Повара (Пригожина – ред.)", – заявил он.



Гиркин также подчеркнул, что после вынесения приговора ему не останется места на Земле, где он бы мог признаваться законопослушным гражданином.



"На Западе я уже признан террористом после приговора Гаагского трибунала. А на родине меня, видимо, ждет сомнительная слава экстремиста", – отметил он.



Напомним, в июле Мещанский суд в РФ арестовал террориста и критика российских властей Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".



В ноябре Гиркин написал письмо о ситуации на фронте из СИЗО.