



Саммит ЕС: 700 км линии обороны хотят Польша и страны Балтии

Для защиты стран Европы Польша, Литва, Латвия и Эстония предложили Евросоюзу построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью, чтобы защитить Европу от военной угрозы и других “вредных действий” Москвы.



Об этом лидеры четырех стран написали руководству ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на письмо.



Появление оборонной инфраструктуры на восточной границе среди прочего позволит решить проблему гибридных угроз, которые включают дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис.



“Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена военными и гражданскими средствами. Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС”. По мнению авторов документа проект необходимо реализовать в координации с НАТО. Согласно оценке некоторых европейских дипломатов, на строительство оборонительной линии вдоль границы протяженностью 700 км понадобится 2,5 млрд евро, или $2,67 млрд. Предложение Польши и стран Балтии будет обсуждаться на саммите в Брюсселе, который начнется сегодня, в четверг, 27 июня.



