



5 к 1: Китай стремительно наращивает военный флот, опережая США

Китай опережает США в строительстве военных кораблей, утверждает ветеран разведки и писатель Грант Ньюшем.



Министр военно-морского флота Карлос Дель Торо во вторник заявил, что китайские военные производят боевые корабли более высокими темпами, чем Соединенные Штаты, что ставит под угрозу господство США на море. Он отметил, что в настоящее время Китай имеет около 340 кораблей и планирует добавить еще 100 к 2030 году.



“За последнее десятилетие китайские верфи вводили в строй корабли в соотношении пять к одному. Так что на каждый военный корабль, который мы спускаем на воду, они спускают пять, и у них гораздо больше судостроительных мощностей, чем у нас. Мы позволили нашим увянуть, а китайцы наращивают свои мощности с головокружительной скоростью”, — сказал Ньюшем на канале NTD в субботу.



По словам Ньюшема Китай ведет многостороннюю войну с Соединенными Штатами на протяжении нескольких десятилетий. Как автор готовящейся к изданию книги “Когда Китай атакует” и обладатель более чем десятилетнего опыта работы в Азии, в том числе в качестве морского пехотинца и дипломата, Ньюшем считает, что “китайский подход к ведению войны и их представление о ней сильно отличаются от наших”.



“Для Китая стрельба, так называемая кинетическая война, является почти последним делом”, – уверен писатель. При этом он указал на эпидемию COVID-19, назвал ее “биологической атакой Китая”.



“Посмотрите, насколько успешной она оказалась: ослабила нас, заставила воевать друг с другом, действительно разрушила нашу экономику, остановив ее”, – сказал он.



В то же время, подчеркнул эксперт, КПК боится, что США и/или их союзники объединятся, чтобы выступить единым фронтом против режима. Китай чрезвычайно уязвим в финансовом плане, поскольку его валюта не является свободно конвертируемой. Если доступ Китая к иностранной валюте будет перекрыт, это затруднит американским компаниям инвестирование в Китай, и режим окажется в глубокой беде.



"Понимание точек давления на режим даст Америке хорошее представление о том, как должна выглядеть контрстратегия", – считает Ньюшем.