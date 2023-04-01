



13-я неделя протестов: "Как и в Польше, правительство просто реорганизуется"

Массовые протесты против попыток правительства ограничить судебную власть должны продолжиться в субботу вечером. Демонстрации будут проходить по всей стране 13-ю неделю подряд, несмотря на объявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о паузе в законодательной реформе.



Протесты запланированы примерно в 150 местах, а центральная демонстрация пройдет в Тель-Авиве.



Организаторы отметили, что в последние недели сотни тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против спорной судебной реформы, и призвали к продолжению демонстраций.



Лидеры протеста сравнили паузу, объявленную Нетаниягу, с ситуацией в Польше в 2017 году, когда президент подавил протесты против пересмотра судебной системы с помощью вето и призывов к единству, а затем принял почти идентичный закон.



"Как и в Польше, правительству требуется время для реорганизации, чтобы провести судебный переворот. Задача людей — встать и протестовать, чтобы защитить демократию", — говорится в заявлении лидеров протеста.



Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски в понедельник заявил , что Израиль провел консультации с его страной по поводу пересмотра судебной системы после прошлых шагов Польши по ограничению судебной власти, в то время как ученые-конституционалисты из Польши и Венгрии, двух стран, которые, как считается, в последние годы пережили демократический откат, предупредил, что Израиль сталкивается с такими же опасностями.



Основной митинг должен начаться в субботу вечером маршем в 18:30 от бульвара Ротшильда, 1 до центральной демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве.



Мероприятия на сцене должны начнутся после 19:30, чтобы в них могли принять участие те, кто соблюдает Шаббат.



Среди выступающих на главном митинге будут бывший глава разведывательного управления генерал-майор в отставке Амос Малка, эксперт по конституционному праву Дафна Хольц-Лави, генеральный директор Эфиопской еврейской ассоциации Рина Эйлин Горлик и Йосси Леви, бывший пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Организаторы заявили, что общественность должна "направить решительный ответ на насилие и подстрекательство со стороны премьер-министра, его семьи и коллег" после того, как сторонники реформы напали на арабского таксиста, противников реформы, журналистов и многочисленных прохожих в последние дни.



Организаторы протеста заявили, что недавние комментарии министра юстиции Ярива Левина показали, что у коалиции нет реального намерения достичь компромисса по спорной судебной реформе.



«Любой, кто читает заявления министра юстиции и других высокопоставленных чиновников, понимает, что, к сожалению, они не хотят достигать широких договоренностей, а хотят лишь выиграть время, чтобы подорвать протест", — заявили организаторы.



Левин заявил в среду, что возобновит усилия по проведению судебной реформы ультраправой коалицией после предстоящих пасхальных каникул Кнессета, что вызвало заявления о том, что переговоры, направленные на достижение широкого консенсуса по ныне замороженному законодательству, используются в качестве "фигового листка".



Премьер указал, что "тайм-аут" продлится до начала следующей сессии Кнессета 30 апреля, а это означает, что пауза в основном будет иметь место, когда Кнессет все равно будет на каникулах.



Однако высокопоставленные чиновники, участвовавшие в переговорах, заявили в пятницу, что переговоры уже зашли в тупик из-за того, что коалиция настаивает на том, чтобы в конечном итоге она получила контроль над Комитетом по отбору судей.