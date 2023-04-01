



Переговоры в доме Герцога провалились, не начавшись - 12 канал

Несмотря на то, что официальные переговоры в резиденции президента, начавшиеся на этой неделе, до сих пор не касаются реального содержания законодательных изменений — за кулисами проясняются позиции ключевых игроков. Как сообщили в пятницу 12 каналу источники, знакомые с ходом переговоров, на практике переговорный процесс "умер, даже не начавшись".



Те же источники утверждают, что представители коалиции по-прежнему настаивают на контроле над комитетом по назначению судей, а для оппозиции — это красная черта. Одна из идей, возникших в ходе переговоров, заключается в том, что коалиция изменит состав комиссии по назначению судей, но назначит только одного судью. Оппозиция не согласна с предложением, по их мнению, изменение состава позволит коалиции единолично назначать председателя БАГАЦ и всех судей в других судах.



Встреча представителей коалиции и оппозиции в доме Герцога длилась около полутора часов. В ней приняли участие представители "Ликуд", "Еш Атид" и "Маханэ Мамлахти".



Министр Рон Дермер, секретарь кабинета министров Йосси Фокс, а также Авиад Бакши и Талия Эйнхорн прибыли на встречу от имени "Ликуд". От "Еш Атид" выступили депутаты Орна Барбивай и Карин Эльхарар, генеральный директор аппарата бывшего премьер-министра Наама Шульц и адвокат Одед Газит. От имени "Маханэ Мамлахти" участвовали депутаты Кнессета Гидеон Саар, Йехиэль Троппер и Орит Фаркаш-Хакоэн, а также адвокат Ронан Авиани.



В завершение встречи в резиденции президента заявили, что "встреча прошла в позитивном ключе" и что Президент продолжит раунд встреч.

