Здания, связанные с Бруклинским музеем, подверглись актам вандализма

Антиизраильские протестующие совершили акты вандализма в местах, связанных с Бруклинским музеем и зданием ООН в Нью-Йорке.



По словам мэра города Эрика Адамса, полиция проводит расследование из-за осквернения домов директора музея Анны Пастернак и членов попечительного совета заведения.



Уточняется, что входы в здания были облиты красной краской в знак протеста против войны между Израилем и ХАМАСом в Газе. Также вандалы оставили табличку с надписью: "Бруклинский музей Анны Пастернак - сторонник превосходства белой расы и сионист".



"Это не мирный протест или свобода слова. Это преступление и неприемлемый антисемитизм. Такие действия никогда не должны быть допущены в Нью-Йорке", - возмутился Адамс.

