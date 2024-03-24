



В США одобрили оказание военной помощи странам Балтии

Американский Конгресс в рамках Балтийской инициативы безопасности принял законопроект, предусматривающий оказание военной и оборонной помощи странам Балтии - Эстонии, Латвии и Литве.



В частности, одобрен пакет помощи на сумму 228 миллионов долларов.



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"Поддержка со стороны США существенно помогла Эстонии, Латвии и Литве ускорить реализацию нескольких проектов по развитию военной инфраструктуры и потенциала", – поблагодарил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.



Балтийская инициатива безопасности была создана в 2020 году. В ее рамках Пентагон поддерживает развитие военного потенциала трех стран Балтии.

