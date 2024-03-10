



В США обсудили шаги по привлечению РФ к ответственности

Генпрокурор Украины Андрей Костин обсудил с американскими конгрессменами сенатором Шелдоном Уайтгаусом в Вашингтоне шаги по привлечению России к ответственности за преступления.



"Обсудили совместные дальнейшие шаги, необходимые, чтобы остановить Россию и привлечь агрессора к ответственности. Андрей Костин отметил, что принятие законопроекта HR 815, который предусматривает финансовую помощь Украине, является жизненно необходимым шагом для прекращения варварства РФ", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.



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Костин поблагодарил США за поддержку в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины.



"Андрей Костин отметил, что разработка законопроекта REPO - это решительный шаг на пути к тому, чтобы заставить РФ заплатить за совершенные преступления и обеспечить восстановление Украины", - добавлено в заявлении.

