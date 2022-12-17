



В штате Нью-Йорк запретят продажу животных в зоомагазинах

Розничным зоомагазинам будет запрещено продавать собак, кошек и кроликов в штате Нью-Йорк в декабре 2024 года в соответствии с новым законом, подписанным губернатором Кэти Хоукул.



Губернатор штата подчеркнула, что запрет на продажу домашних животных в зоомагазинах поможет защитить благополучие животных и пресечь злоупотребления среди заводчиков. В то же время, сообщает Jerusalem Post, закон оставляет двери открытыми для зоомагазинов, чтобы они могли работать с приютами для животных и поощрять "усыновление" животных.



"Собаки, кошки и кролики по всему Нью-Йорку заслуживают любящих хозяев и гуманного обращения", - заявила Кэти Хоукул.



Группы по защите животных приветствовали данное решение. Генеральный директор Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Мэтт Бершадкер заявил, что это "историческая победа" как для животных, так и для людей.



"Прекратив продажу в государственных зоомагазинах щенков, выведенных в результате жестокого разведения, Нью-Йорк перекрывает канал, который позволяет розничным продавцам и коммерческим заводчикам получать прибыль от бессовестной жестокости", - заявил он.