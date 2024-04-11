



У США нет "плана Б" для помощи Украине, – СМИ

У Соединенных Штатов нет "плана Б" для помощи Украине, кроме военной помощи в размере 60 млрд долл, которая по-прежнему рассматривается в Конгрессе.



Администрация президента Джо Байдена обеспокоена действиями как республиканцев в Конгрессе, так и союзников в Европе из-за задержек с финансированием Украины. Там нарастает обеспокоенность тем, что российские войска могут добиться успехов в Украине и уже в ближайшие недели, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с этим вопросом.



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Так, часть американских чиновников считают, что для помощи Украине европейским лидерам нужно использовать доходы от заблокированных активов РФ, утверждают источники, говорят источники. Еще одна часть чиновников США выступают за то, чтобы европейские страны также ответили на просьбы Украины и предоставили стране из своих запасов больше систем противовоздушной обороны Patriot.