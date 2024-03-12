



Трамп восхищался Гитлером

В новой книге бывшего главы аппарата Белого дома Джона Келли говорится, что бывший президент США восхищался диктаторами и даже мог сказать что-то хорошее о нацистском лидере.



В интервью, опубликованном в книге "Возвращение великих держав", написанной журналистом CNN Джимом Сьютто, бывший глава администрации Трампа Джон Келли, а также другие бывшие сотрудники Белого дома раскрывают заявления, которые бывший президент якобы произнес без протокола.



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"Он считал, что Путин - хороший парень, и Ким - хороший парень, что мы загнали Северную Корею в угол. Для него это выглядело так, будто мы подначиваем этих парней. Если бы у нас не было НАТО, то Путин не делал бы таких вещей", - сказал Келли.



Еще более тревожными являются заявления о том, что кандидат от республиканцев в президентской гонке 2024 года восхвалял нацистского тирана Адольфа Гитлера.



"Он сказал: "Ну, но Гитлер сделал несколько хороших вещей". Я сказал: "Ну и что?" А он ответил: "Ну, Гитлер восстановил экономику". Но что он сделал с этой восстановленной экономикой? Он обратил ее против своего собственного народа и против всего мира. И я сказал: "Сэр, вы никогда не сможете сказать ничего хорошего об этом парне. Ничего", - вспоминает Келли. "Я имею в виду, что Муссолини был отличным парнем по сравнению с ним".



"Трудно поверить, что он пропустил Холокост, и трудно понять, как он пропустил 400 000 американских солдат, которые были убиты на европейском театре военных действий", - добавил Келли.



По словам Келли, восхищение Трампа Гитлером пошло дальше его экономической политики. Трамп также выразил восхищение тем, как Гитлер держал в руках высших нацистских офицеров. Трамп сетовал на то, что Гитлер, по словам Келли, сохранял "лояльность" своих старших сотрудников, в то время как сам Трамп часто этого не делал.



У Келли есть теория, почему Трамп так восхищается деспотами: "Моя теория о том, почему ему так нравятся диктаторы, заключается в том, что он такой, какой он есть. Каждый будущий президент шокирован тем, что у него так мало власти без обращения в Конгресс, и это хорошо. Это "Цивилизация", разделение властей, три равные ветви власти".



Он продолжил: "Но в его случае он был шокирован тем, что у него нет полномочий диктаторского типа, чтобы отправлять американские войска куда-либо или перемещать деньги в бюджете", - продолжает он. "И он смотрел на Путина, Си и этого психа в Северной Корее как на людей, которые похожи на него в плане того, что они крутые парни".

