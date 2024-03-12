



Трамп: TikTok представляет угрозу, но без него некоторые дети "сойдут с ума"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп TikTok угрозой национальной безопасности, но сказал, что запрет популярного приложения навредит некоторым детям и только укрепит Meta Platforms' (META.O).



Трамп вновь выразил свою обеспокоенность, поскольку законодатели на этой неделе рассматривают законопроект, который даст китайскому владельцу TikTok компании ByteDance около шести месяцев на отказ от приложения для просмотра коротких видеороликов, которым пользуются 170 миллионов американцев.



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Палата представителей Конгресса США должна провести голосование в среду в соответствии с правилами ускоренного рассмотрения, согласно которым для принятия законопроекта необходимо, чтобы две трети членов проголосовали "за".



"И если вы запретите TikTok, тогда Facebook и другие компании, но в основном Facebook, получат большую выгоду. И я думаю, что Facebook вела себя очень нечестно", - заявил Трамп в интервью CNBC.



Трамп недавно встречался с инвестором Джеффом Яссом, чья инвестиционная компания Susquehanna International Group владеет долей в ByteDance, подтвердил он в эфире CNBC. Трамп сказал, что они не говорили о TikTok.

