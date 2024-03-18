



Трамп придумал историю о разговоре с Зеленским, но его уличили во лжи

Дональд Трамп "перехитрил" своих оппонентов в Демократической партии, представив "запись" телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году.



По данным CNN, об этом он рассказал на предвыборном митинге в Огайо.



Трамп рассказал, как обнародовал сфабрикованное содержание телефонного звонка. По словам бывшего президента США, это заставило демократов делать "все более дикие и дикие" оценки слов Зеленского.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Когда тогдашняя спикер Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси услышала запись разговора, она была в ярости из-за того, что ее обманули. По словам Трампа, Пелоси сказала: "Во что, черт возьми, вы меня втянули? Вы слышали этот звонок? Он не делал ничего из этого! Давайте просто сделаем вид, что он это сделал, и продолжим двигаться вперед".



По данным американского телеканала, история Трампа является выдумкой, поскольку ни одну запись его разговора с Зеленским не была обнародовали, а Пелоси не могла рассердиться на своих союзников после прослушивания такой записи, ведь переговоры обычно не записываются.