



Трамп опережает всех конкурентов-республиканцев в предвыборной гонке, - опрос

Бывший президент США Дональд Трамп уверенно опережает своих соперников в борьбе за номинацию на президентских выборах от Республиканской партии.



Об этом свидетельствуют результаты опроса The New York Times и Сиенского колледжа.



За Трампа готовы проголосовать 54% респондентов, тогда как его ближайший конкурент – губернатор от Флориды Рон Десантис – набирает 17%. Ни один другой кандидат не набрал более 3%.



Опрос свидетельствует, что Трамп имеет решающее преимущество почти в каждой демографической группе и регионе, а также в каждом идеологическом крыле партии.



Он лидирует с большим отрывом среди мужчин и женщин, молодых и старших избирателей, умеренных и консерваторов, тех, кто ходил в колледж, и тех, кто не ходил, а также в городах, пригородах и сельской местности.