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Трамп начинает нападки на Хейли после выхода из президентской гонки Де Сантиса
22.01.2024 17:15 MIGnews.com

Трамп начинает нападки на Хейли после выхода из президентской гонки Де Сантиса

Решение Рона Де Сантиса прекратить свою президентскую кампанию оставляет Никки Хейли единственным серьезным соперником Дональда Трампа со стороны республиканцев, что может укрепить ее поддержку среди еврейских избирателей и доноров партии, которые ищут альтернативу бывшему президенту.

Трамп отреагировал на уход Де Сантиса усилением своих нападок на Хейли, бывшего губернатора Южной Каролины и посла в ООН, которая имеет тесные связи с произраильским истеблишментом и была фаворитом среди еврейских и произраильских доноров, которые хотят избежать второго противостояния Трамп-Байден в ноябре.

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"Никки Хейли - кандидат глобалистов и демократов, которая сделает все, чтобы остановить движение "Америка прежде всего", - говорится в заявлении кампании Трампа, использующего термин, который перекликается с антиеврейскими теориями заговора.
 

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