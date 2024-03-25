



Трамп: "Израиль должен лучше пиариться - сейчас они в руинах"

Отвечая на вопрос о растущей напряженности между Иерусалимом и Вашингтоном в связи с продолжающейся войной в Газе, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что поддержка Израиля в США падает на протяжении последних 15 лет.



"Израиль должен лучше вести пропаганду и наладить связи с общественностью, потому что сейчас они в руинах. Они очень сильно страдают", - сказал он в интервью газете Israel Hayom.



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Он также обвиняет президента США Джо Байдена в нападении ХАМАСа на юг Израиля 7 октября, которое, по его словам, террористическая группировка совершила "потому что они не уважают его".



Трамп также, похоже, оправдывает рост антисемитизма в США с 7 октября на фоне изображений разрушений из Газы в результате продолжающейся войны.



"Это потому, что вы дали отпор. И я думаю, что Израиль совершил очень большую ошибку. Я хотел позвонить Израилю и сказать: "Не делайте этого". Эти фотографии и кадры. Я имею в виду кадры, на которых бомбы сбрасываются на здания в Газе. И я сказал: "О, это ужасно", - говорит он, когда его спрашивают, как бы он поступил с антисемитизмом.

