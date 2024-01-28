



Трамп и Маск отреагировали на ситуацию на границе с Мексикой

Бывший президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск отреагировали на ситуацию в безопасностью на границе с Мексикой.



Трамп прокомментировал законопроект, о котором сейчас договариваются в Конгрессе.



"Плохая пограничная сделка - куда хуже, чем вообще никакой", - написал Трамп в своей социальной сети.



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Стоит напомнить, что республиканцы требовали ужесточить контроль над границей с Мексикой. Это стало условием для обсуждения дополнительного бюджетного запроса, включающего более 60 млрд долларов на Украину, Израиль и Таиланд.



В свою очередь, Маск заявил, что пограничному патрулю поручено содействовать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США.



"Строительство стены - отвлекающий маневр. Чтобы исправить эту ситуация, не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в США. Фундаментальная проблема заключается в том, что любой мигрант может попросить убежища без доказательств, а это означает, что все на Земле могут приехать в Америку", - отметил он.