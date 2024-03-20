



Трамп - ЕС: “Платите взносы в НАТО, вам это нужно больше”

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обозначил условие, при котором США, в случае его президентства, не выйдут из НАТО.



Как заявил экс-президент, Европа должна платить членские взносы в НАТО.



"Соединенные Штаты должны вносить свою справедливую долю в НАТО и не должны платить за других", — сказал экс-глава Белого дома.



Безусловно Трамп осознает важность мощного присутствия блока в Европе для защиты от актуальных угроз. И при этом Трамп четко сказал, что для европейцев альянс важнее, чем для американцев, потому что США (от этих угроз - ред.) отделяет "большой, красивый океан".



На вопрос журналиста, останутся ли США при его власти в НАТО, если союзники "будут играть честно", Трамп ответил "да, 100%".

