Торнадо в США: число жертв продолжает расти

В результате торнадо, обрушившегося на шесть центральных американских штатов, число жертв возросло до как минимум шести человек.



Более того, десятки жителей получили ранения.



Разрушительная стихия обрушилась на Арканзас, Иллинойс, Айову, Висконсин, Миссисипи и Теннесси.



Один из пострадавших скончался из-за ранения, полученного после того, как в театре в Иллинойсе во время спектакля обрушилась крыша.



A "catastrophic" #Tornado tore through the southern US state of #Arkansas and killed three people yesterday, while severe storms further north caused the roof of an Illinois theater to collapse, leaving one dead and 28 injured, #America #arkansastornado @Sanjubolbam pic.twitter.com/KLXwkhCutU

The devastating aftermath of the tornado that struck the U.S. last night.

In Arkansas, Illinois, Tennessee and Iowa, they're shoveling debris and looking for victims under the debris. More than 600 people are estimated to have been injured in Arkansas alone. pic.twitter.com/dTJTkm7G1C