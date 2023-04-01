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Торнадо в Арканзасе: погибли по меньшей мере три человека
01.04.2023 07:44 Евгения Маркова

Торнадо в Арканзасе: погибли по меньшей мере три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате сильного торнадо, обрушившегося на Литл-Рок, столицу штата Арканзас в США, и близлежащие города.

Ранения получили не менее 24 человек, в том числе пятеро получили тяжелые травмы, один пострадавший находится в критическом состоянии.

Также в результате урагана обрушились крыши и стены многих зданий, железнодорожный состав сошел с рельсов, были вырваны с корнем деревья и перевернуты автомобили.


Стихийное бедствие обрушилось на Арканзас через неделю после смертоносного торнадо, который опустошил город Роллинг-Форк в штате Миссисипи, разрушив около 400 домов общины и убив 26 человек.
 

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