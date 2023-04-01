



Торнадо в Арканзасе: погибли по меньшей мере три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате сильного торнадо, обрушившегося на Литл-Рок, столицу штата Арканзас в США, и близлежащие города.



Ранения получили не менее 24 человек, в том числе пятеро получили тяжелые травмы, один пострадавший находится в критическом состоянии.



Также в результате урагана обрушились крыши и стены многих зданий, железнодорожный состав сошел с рельсов, были вырваны с корнем деревья и перевернуты автомобили.

Significant damage is reported in and around Little Rock, #Arkansas, as a result of the passage of a strong tornado.#Tornado hits #Iowa too pic.twitter.com/nEBpOqNECd — Dada Shastoni (@DadaShastoni) March 31, 2023

🚨🚨🚨 LOCAL MEDIA in Arkansas is reporting 600+ casualties from this tornado.



The storm is moving east from Little Rock.



IF YOU’RE IN THE PATH, SEEK SHELTER NOW pic.twitter.com/gNKBUlASgw — Nick Sortor (@nicksortor) March 31, 2023

WATCH: @CharlesPeekWX drone footage shows destroyed structures, a derailed train, and the remains of a home on fire after a tornado tore through Wynne, Arkansas. pic.twitter.com/XiIJxpwuBU — The Weather Channel (@weatherchannel) April 1, 2023