



США требует взыскать с Ripple Labs 2 миллиарда долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует штрафы и пени на общую сумму $2 миллиарда в рамках дела против Ripple Labs по поводу продаж криптовалюты XRP, сообщил главный юридический директор компании в социальных сетях.



В посте на сайте X главный юридический директор Ripple Стюарт Алдероти сообщил, что регулятор попросил окружного судью США Анализу Торрес на Манхэттене о взыскании штрафов в судебных документах, поданных за печатью. SEC должна была представить документы в открытом доступе с сокращениями во вторник.



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"Вместо того чтобы добросовестно применять закон, SEC по-прежнему стремится наказать и запугать Ripple - и всю индустрию в целом", - сказал Олдероти.



Представитель SEC отказался от комментариев.

