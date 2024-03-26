Новости » Новости США
США требует взыскать с Ripple Labs 2 миллиарда долларов
26.03.2024 04:30 MIGnews.com

США требует взыскать с Ripple Labs 2 миллиарда долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует штрафы и пени на общую сумму $2 миллиарда в рамках дела против Ripple Labs по поводу продаж криптовалюты XRP, сообщил главный юридический директор компании в социальных сетях.

В посте на сайте X главный юридический директор Ripple Стюарт Алдероти сообщил, что регулятор попросил окружного судью США Анализу Торрес на Манхэттене о взыскании штрафов в судебных документах, поданных за печатью. SEC должна была представить документы в открытом доступе с сокращениями во вторник.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Вместо того чтобы добросовестно применять закон, SEC по-прежнему стремится наказать и запугать Ripple - и всю индустрию в целом", - сказал Олдероти.

Представитель SEC отказался от комментариев.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы