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США приветствуют решение суда ООН об иранских активах: "крупная победа"
30.03.2023 20:18 Евгения Маркова

США приветствуют решение суда ООН об иранских активах: "крупная победа"

Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее решение Международного Суда, который отклонил иск Тегерана о размораживании средств иранского центрального банка, замороженные Вашингтоном.

"Сегодняшнее решение суда отклонило подавляющее большинство исков Ирана, включая, в частности, претензии Ирана от имени Bank Markazi", — говорит исполняющий обязанности юрисконсульта Государственного департамента США Рич Висек.

"Это крупная победа Соединенных Штатов и жертв терроризма, спонсируемого государством Иран", — добавляет Висек, присутствовавший на оглашении приговора в Гааге.
 

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