



США приветствуют решение суда ООН об иранских активах: "крупная победа"

Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее решение Международного Суда, который отклонил иск Тегерана о размораживании средств иранского центрального банка, замороженные Вашингтоном.



"Сегодняшнее решение суда отклонило подавляющее большинство исков Ирана, включая, в частности, претензии Ирана от имени Bank Markazi", — говорит исполняющий обязанности юрисконсульта Государственного департамента США Рич Висек.



"Это крупная победа Соединенных Штатов и жертв терроризма, спонсируемого государством Иран", — добавляет Висек, присутствовавший на оглашении приговора в Гааге.

