



Суд ООН отклонил просьбу Ирана разморозить $ 2 млрд, заблокированных США

Верховный суд ООН отклонил иск Тегерана об освобождении активов иранского центрального банка на сумму около 2 миллиардов долларов, замороженных властями США, для выплаты компенсации жертвам взрыва в Ливане в 1983 году и других атак, связанных с Ираном.



В постановлении, вынесенном большинством судей - 10 против 5 - Международный суд заявил, что он не обладает юрисдикцией для вынесения решения по иранскому иску, связанному с центральным банком Маркази.



В сложном судебном решении, изложенном на 67 страницах, мировой суд пришел к выводу, что некоторые другие шаги США по блокировке активов Ирана и иранцев в Соединенных Штатах нарушают договор 1955 года между странами, и заявил, что они должны договориться о компенсации. Если им не удастся прийти к соглашению, им придется вернуться в суд в Гааге для вынесения решения.



Большая часть дела была сосредоточена на Bank Markazi и его замороженных активах в размере 1,75 миллиарда долларов в виде облигаций плюс накопленные проценты, которые хранятся на счете Citibank в Нью-Йорке. Суд говорит, что он не обладает юрисдикцией, основанной на Договоре о дружбе 1955 года.

