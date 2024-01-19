



США повышает возможности с программой Precision Strike Missile

Армия США планирует расширить свои возможности по наведению на морские цели с помощью ракеты точного удара (PrSM). Успешные летные испытания многорежимного искателя PrSM и его интеграция с противокорабельной ракетой наземного базирования (LBASM) открывают новые возможности для военно-морской обороны.



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PrSM 1, разработанная компанией Lockheed Martin, представляет собой баллистическую ракету малой дальности. Она призвана заменить устаревшие тактические ракеты в арсенале армии США, в том числе армейскую тактическую ракетную систему MGM-140 (ATACMS). Эта ракета предназначена для поражения разнообразных целей, включая движущиеся военные корабли, с помощью усовершенствованной многомодовой системы искателей.

