



США осуждают режим Лукашенко и призывают освободить 1500 политзаключенных

Соединенные Штаты осудили режим авторитарного правителя Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что он "несправедливо удерживает более 1500 политических заключенных".



В Госдепартаменте заявили, что сделали заявление накануне Дня солидарности с белорусскими политзаключенными.



"Эти мужчины и женщины были арестованы и заключены в тюрьму за осуществление своих прав человека и основных свобод в стремлении к белорусской демократии, за протест против фальсификации выборов или за противодействие войне России против Украины", — говорится в заявлении, опубликованном 20 мая .

