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США осуждают режим Лукашенко и призывают освободить 1500 политзаключенных
20.05.2023 18:55 Евгения Маркова

США осуждают режим Лукашенко и призывают освободить 1500 политзаключенных

Соединенные Штаты осудили режим авторитарного правителя Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что он "несправедливо удерживает более 1500 политических заключенных". 

В Госдепартаменте заявили, что сделали заявление накануне Дня солидарности с белорусскими политзаключенными. 

"Эти мужчины и женщины были арестованы и заключены в тюрьму за осуществление своих прав человека и основных свобод в стремлении к белорусской демократии, за протест против фальсификации выборов или за противодействие войне России против Украины", — говорится в заявлении, опубликованном 20 мая .
 

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