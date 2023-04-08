США объявили о готовности отправить свои войска в Тайвань
Соединенные Штаты Америки готовы отправить свои войска в Тайвань в случае вторжения туда Китая.
Такое заявление в интервью Fox News сделал глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Макколл.
"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск," - сказал он.
По словам Макколла, в таком случае, американский конгресс последует примеру народа.