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США объявили о готовности отправить свои войска в Тайвань
08.04.2023 17:00 Алина Груднева

США объявили о готовности отправить свои войска в Тайвань

Соединенные Штаты Америки готовы отправить свои войска в Тайвань в случае вторжения туда Китая.

Такое заявление в интервью Fox News  сделал глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Макколл.

"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск," - сказал он.

По словам Макколла, в таком случае, американский конгресс последует примеру народа.


 

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