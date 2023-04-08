



США объявили о готовности отправить свои войска в Тайвань

Соединенные Штаты Америки готовы отправить свои войска в Тайвань в случае вторжения туда Китая.



Такое заявление в интервью Fox News сделал глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Макколл.



"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск," - сказал он.



По словам Макколла, в таком случае, американский конгресс последует примеру народа.





