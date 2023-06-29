



США и Китай договорились существенно увеличить количество авиарейсов

США и Китай намерены существенно увеличить количество коммерческих авиарейсов, чтобы удовлетворить запросы потребителей.



Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, сообщает Reuters.



"Партнеры договорились подумать о поэтапном увеличении количества коммерческих авиарейсов между Соединенными Штатами и Китаем", - отметил Критенбринк.



По его словам, до вспышки пандемии коронавируса между США и Китаем было около 350 авиарейсов еженедельно, тогда как сейчас выполняется всего 24 в неделю.



"Думаю, мы можем улучшить", - отметил он.



Он также заявил, что стороны достигли согласия об увеличении количества авиаперелетов во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в этом месяце в рамках более широкой договоренности стабилизировать американо-китайские отношения.



Также Критенбринк привлек внимание к значительному дисбалансу в количестве китайских студентов в США и американских студентов в Китае. По его словам, в настоящее время в США учится около 300 тысяч китайских студентов, тогда как в университетах Китая получают образование только 350 американских студентов.

