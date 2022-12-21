



США готовятся в сильным снегопадам и морозам в преддверии зимних праздников

Огромная часть Соединенных Штатов столкнется с сильным снегопадом, морозами и опасным холодным ветром на этой неделе, что, вероятно, приведет к задержкам рейсов и непроходимым дорогам в один из самых загруженных периодов для путешествий в году.



Национальная метеорологическая служба прогнозирует потенциально опасные погодные условия в середине недели, простирающиеся от северо-западных регионов страны и Великих равнин до центральной и южной части Аппалачей. Метеорологи настоятельно советуют путешественникам учитывать прогнозы погоды в своих планах.



Ожидается, что волна арктического воздуха, пересекающая страну холодным фронтом, создаст метели в некоторых частях равнин и района Великих озер, в то время как внезапные заморозки могут накрыть Средний Юг до восточного побережья.



Сильный снегопад также вероятен в северных Скалистых горах и на северо-западе Тихого океана, при этом наибольший снегопад ожидается в высокогорных районах Каскадных гор, северного Айдахо, северо-западной Монтаны и западного Вайоминга, сообщила Национальная метеорологическая служба.



По данным Исследовательской программы США по глобальным изменениям, зимние штормы в США сместились на север и увеличились по частоте и интенсивности за последние 70 лет.



По данным Фонда защиты окружающей среды, ожидается, что в результате изменения климата метели и количество выпавшего снега будут существенно увеличиаться, потому что планета испаряет больше воды в атмосферу по мере нагревания, что приводит к увеличению общего количества осадков.

