



Среди клиентов банкрота Signature Bank - израильские игроки рынка недвижимости

Хотя в отчетах о банкротстве американского банка Signature Bank основное внимание уделялось криптовалютному бизнесу банка, до того, как он ввязался в эту авантюру, основным направлением деятельности банка была недвижимость. Это был значительный игрок на рынке недвижимости США, а также крупный и важный игрок в сообществе харедим Нью-Йорка. Он был спонсором крупной конференции по недвижимости, состоявшейся в Бруклине в прошлом году.



Банк, который с самого начала принадлежал Bank Hapoalim и стал первым контролируемым Израилем банком, размещенным на Nasdaq.



"У банка была значительная активность в сфере недвижимости, и смена приоритетов в сфере деятельности вызвала опасения у некоторых наших клиентов", — сказал Дорон Коэн, генеральный директор Covercy, финтех-компании, которая специализируется на управлении недвижимостью и банковских решениях для отрасли недвижимости.



"После банкротства банка и как компания, предлагающая цифровые банковские решения для отрасли недвижимости, мы поддерживаем связь со многими игроками отрасли, чтобы помочь им найти новое безопасное решение", — добавил Коэн.



По разным данным, Signature Bank имел клиентов не только из США. Среди его вкладчиков также были израильские компании, занимающиеся недвижимостью, и крупные израильские инвесторы в недвижимость. Они, естественно, не хотят, чтобы их имена стали публичными, пока буря не пройдет.



С тех пор, как правительство США объявило, что предоставит страховку вкладчикам Signature Bank, риск для денег этих клиентов в любом случае значительно уменьшился.

