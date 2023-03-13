



Америка шокирована коллапсом крипто-банка Signature



Американские регуляторы в воскресенье закрыли нью-йоркский банк Signature Bank, крупного кредитора в криптоиндустрии, в попытке предотвратить распространение банковского кризиса.



"Мы также объявляем об аналогичном исключении системного риска для банка Signature Bank, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, который был закрыт сегодня по решению уполномоченного органа штата", - говорится в совместном заявлении Казначейства, Федеральной резервной системы и FDIC, опубликованном в воскресенье вечером.



Signature - один из основных банков для криптовалютной индустрии, крупнейший после Silvergate, который объявил о своей предстоящей ликвидации на прошлой неделе. По данным FactSet, его рыночная стоимость на пятницу составляла 4,4 миллиарда долларов после 40%-ной распродажи в этом году.





По состоянию на 31 декабря Signature имел 110,4 млрд. долларов в общих активах и 88,6 млрд. долларов в общих депозитах, согласно поданной декларации о ценных бумагах.



Но в пятницу, когда клиенты запаниковали по поводу своих денег, Signature увидела поток вкладов, покидающих ее кассу, по словам человека, осведомленного в этом вопросе. Акции банка, а также акции некоторых его аналогов, также продолжали падать.



Тем не менее, руководство банка рассчитывало, что сможет переждать бурю, поскольку к утру воскресенья отток средств замедлился, сказал этот человек. Когда регулирующие органы сообщили руководителям банка, что они фактически конфискуют банк, имевший 40 отделений по всей стране, некоторые из них были шокированы. Закрывая банк, нью-йоркские банковские регуляторы, действуя совместно с F.D.I.C., также отстранили его руководство.



Прекращение деятельности Signature, активы которого составляют менее 100 миллиардов долларов, стало ударом для многих фирм, оказывающих профессиональные услуги, которые привыкли полагаться на него. Банк долгое время специализировался на предоставлении банковских услуг юридическим фирмам, предоставляя эскроу-счета для хранения денег клиентов и другие услуги.