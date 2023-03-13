



Лопнувший крипто-банк был создан банком "Апоалим"

Банк Signature начал свою деятельность как израильский банк. Он был создан банком "Апоалим" в 2000 году и начал свою деятельность в мае 2001 года. Целевой клиентурой банка были состоятельные частные клиенты в США через шесть филиалов в Нью-Йорке. Его председателем был Скотт Шай, который также был директором банка "Апоалим".



В то же время "Апоалим" открыл компанию Signature Securities, которая предоставляла брокерские услуги по ценным бумагам и другие финансовые услуги. Эти два предприятия были частью стратегии "Апоалим", направленной на расширение частного банковского бизнеса за рубежом.



Банк "Апоалим" инвестировал 45 миллионов долларов на основание банка Signature Bank и вложил еще 55 миллионов долларов в 2001 году и 20 миллионов долларов в 2002 году. После первоначальных убытков банк получил прибыль в размере 30 миллионов долларов в 2004 году.



В марте того же года Signature Bank был размещен на бирже Nasdaq, в результате чего доля банк "Апоалим" сократилась со 100% до 76%, а прибыль составила 32 млн долларов. Шесть месяцев спустя, в результате повторного размещения акций доля банк "Апоалим" сократилась до 59%, а прибыль составила 60 миллионов долларов.