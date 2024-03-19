



Шумер встретился с еврейскими лидерами США

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер провел встречу с руководителями крупнейших американских еврейских организаций, чтобы защитить свою речь, которую он произнес на прошлой неделе, призвав к досрочным выборам в Израиле, чтобы сменить премьер-министра Биньямина Нетаниягу, рассказал The Times of Israel один из лидеров общины, участвовавших в встрече.



"Был принципиальный вопрос, будет ли он отступать или защищаться, и он очень четко защищался", - говорит руководитель, участвовавший в разговоре Шумера с Конференцией президентов крупнейших американских еврейских организаций.



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Шумер подчеркнул, что большая часть его 45-минутной речи была посвящена критике ХАМАСа, и посетовал на то, что в репортажах почти все внимание было сосредоточено на его призыве к досрочным выборам, говорит представитель, сказавший на условиях анонимности, чтобы поделиться подробностями частной встречи.



Тем не менее, лидер сенатского большинства подтвердил свою убежденность в том, что Нетаниягу представляет опасность для Израиля, в частности, за то, что он предоставляет возможности таким ультраправым лидерам, как Бецалель Смотрич и Итамар Бен Гвир.



Шумер пояснил, что он не говорит израильтянам, за кого голосовать, и что он лишь настаивает на проведении выборов, когда война в Газе начнет сворачиваться.

