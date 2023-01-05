



Патологическая одержимость Израилем угрожает национальной безопасности

В среду сенатор от штата Техас Тед Круз, член Комитета по международным отношениям, раскритиковал администрацию Байдена после того, как высшие должностные лица администрации осудили Израиль и предположили, что правительство может изменить “статус-кво” в отношении Храмовой горы после визита туда министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



“Патологическая одержимость администрации Байдена подрывом позиций Израиля ставит под угрозу национальную безопасность Америки и наших союзников”, – сказал Круз.



“Визит министра израильского правительства на территорию Израиля не является изменением каких-либо договоренностей о статус-кво, и для еврея не должно вызывать противоречий посещение самого святого места в иудаизме”, – пояснил он.



“Заявления Белого дома и Госдепартамента Байдена, которые говорят об обратном, еще больше дестабилизируют Ближний Восток и рискуют спровоцировать терроризм. Они убеждают палестинских чиновников в том, что компромисс не нужен, потому что демократические администрации заставят наших израильских союзников пойти на опасные уступки”.



Круз считает, что администрация Байдена “последовательно стремилась подорвать безопасность и суверенитет Израиля над его территорией. Он запрещал даже упоминание “Соглашений Авраама”, стремился открыть палестинское консульство в столице Израиля Иерусалиме, направлял ФБР против израильской армии и публично подвергал остракизму часть демократически избранного правительства Израиля”.



“Тем временем администрация вливает более миллиарда долларов в палестинские районы и привозит чиновников из террористической Организации освобождения Палестины в Вашингтон, округ Колумбия. Теперь она удваивает ставку на эту пагубную политику”, – заключил сенатор.



Представитель посольства США в Израиле заявил, что посол Том Найдс “очень четко выразился в беседах с израильским правительством по вопросу сохранения статус-кво в святых местах Иерусалима. Действия, препятствующие этому, неприемлемы”.



Сам Найдс раскритиковал израильское правительство во вторник утром.



“Чтобы быть предельно ясным, мы хотим сохранить статус-кво, и действия, препятствующие этому, неприемлемы. Мы были очень ясны в наших беседах с израильским правительством по этому вопросу”», – сказал он.