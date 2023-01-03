



Посол США раскритиковал Бен-Гвира

Посол США в Израиле Томас Найдес раскритиковал министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира за его сегодняшнее восхождение на Храмовую гору.



Об этом он сказал репортеру Axios Бараку Равиду.



Американский дипломат выразил протест против любых предполагаемых изменений статус-кво на Храмовой горе.



"Мы хотим сохранить статус-кво, и действия, препятствующие этому, неприемлемы. Наша позиция была подана предельно ясна в беседах с израильским правительством по этому вопросу", - сказал посол.







