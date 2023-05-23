



Рон ДеСантис официально объявит о президентской гонке 2024 года на Twitter Space

Губернатор Флориды Рон ДеСантис официально объявит о своем участии в президентской гонке 2024 года в среду вечером во время мероприятия Twitter Spaces с генеральным директором платформы социальных сетей Илоном Маском.



Источник, близкий к ДеСантису, подтвердил, что мероприятие состоится в 18:00 по восточному времени.



Ожидается, что заявление ДеСантиса совпадет с официальной подачей им заявления о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию, а позднее на этой неделе в Майами последует двухдневная акция по сбору средств. Официальное стартовое мероприятие состоится позже в его родном городе Данидин, штат Флорида.



Опросы постоянно показывают, что ДеСантис является самым сильным соперником бывшего президента Дональда Трампа, хотя большинство национальных опросов также показывают, что 45-й президент существенно опережает своего ближайшего конкурента.

