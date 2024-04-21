



Республиканцы проведут расследование по санкциям против "Нецах Иегуда"

Председатель Республиканской конференции Палаты представителей США Элизе Штефаник выступила с резким осуждением администрации Байдена после сообщений о том, что правительство США собирается ввести санкции в отношении батальона ЦАХАЛа "Нецах Иегуда".



"Администрация Байдена якобы готовится ввести беспрецедентные санкции против подразделений Армии обороны Израиля", - заявила Штефаник.



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"Израиль сейчас борется за свое право на существование, и в то время, когда наш величайший союзник нуждается в нас больше всего, Джо Байден и секретарь Блинкен предпочитают целенаправленно подрывать Израиль, чтобы умиротворить прохамасовскую фракцию Демократической партии", - добавила она.



Конгрессвумен заявила: "Это неприемлемо. Республиканцы будут расследовать сообщения о том, что доказательства, подтверждающие санкции, поступают непосредственно от антиизраильских сил, и мы будем работать над разоблачением антисемитской гнили, которой охвачена администрация Байдена".

