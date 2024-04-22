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Республиканцы призвали Майка Джонсона уйти в отставку
22.04.2024 09:10 Алина Груднева

Республиканцы призвали Майка Джонсона уйти в отставку

Представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала спикера Палаты представителей США Майка Джонсона уйти в отставку.

По данным CNN, она объявила, будто он предал избирателей, выдвинув на голосование законопроект о помощи Украине.

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"Спикерство Майка Джонсона подошло к концу. Ему нужно поступить правильно - уйти в отставку и позволить нам двигаться вперед в контролируемом процессе. Если он этого не сделает, он будет уволен", - пригрозила Грин.

Ее позицию поддерживают как минимум трое республиканцев. В свою очередь, некоторые демократы объявили о готовности спасти Джонсона.

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